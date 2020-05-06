Депутат главе МЧС: У вас была возможность подготовиться к селю

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопросы по ликвидации последствий схода селевых потоков, произошедших в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

В ходе обсуждения депутат Мирлан Жеенчороев поинтересовался, какие профилактические мероприятия для снижения селевой опасности были проведены в городе Исфана в 2019 году.

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров проинформировал, что в прошлом году была укреплена дамба на реке Исфана-Сай в селе Самат на сумму 7,8 млн сомов, также на 5,8 млн сомов реконструирован мост в селе Тайлан. В целом по Баткенской области было восстановлено 16 объектов на сумму 63 млн сомов.

«У вас была возможность подготовиться, чтобы предупредить возникновение селей или ослабить их разрушительное действие», – сказал Жеенчороев, также высказав критику в адрес главы МЧС за то, что он на месте не ознакомился с последствиями стихийного бедствия.

В свою очередь депутат Сайджолимжон Джураев указал на необходимость усиления предупредительных мер, отметив, что ежегодно сели формируются на постоянных водотоках.

«Эти процессы можно прогнозировать, проводить берегоукрепительные работы, строить селеотводные каналы, не давать разрешения на строительство магазинов и домов на пути селевых потоков. Например, в ходе недавней стихии было разрушено 116 объектов», – заключил Джураев, призвав также рассмотреть ответственность должностных лиц за бездействие.

Источник: reporter.kg