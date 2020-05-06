(Видео) Появилось видео момента прорыва дамбы в Узбекистане

В Узбекистане 2 мая произошел порыв дамбы, что стало причиной затопления сел в РУз и в южных регионах Казахстана.

В Telegram-канал Repost.uz появилось видео момента прорыва дамбы. Кадры сняты с вертолета.

Источник: Элгезит