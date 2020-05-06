Мадумаров: Тестирование на коронавирус - только на добровольной основе

В отношении руководителей, самостоятельно решивших требовать справки об отсутствии COVID-19, будет приняты меры.
Об этом заявил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров на заседании Жогорку Кенеша 6 мая.
Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что Республиканский оперативный штаб такого решения не принимал.
«Никакого решения о принудительном прохождении тестирования нет. Это все на добровольной основе. Есть частная лаборатория. Государство же со своей стороны проводит тестирование бесплатно. Решение по Иссык-Кульской области было принято на местном уровне. Республиканский штаб дал поручение отменить это решение. В отношении ответственных руководителей будет приняты меры», - сказал Мадумаров.
Ранее сообщалось, что Иссык-Кульский областной штаб принял решение запретить въезд в область без справки об отсутствии COVID-19. Мэрия Бишкека сообщила, что рассматривает возможность введения такого требования после 11 мая в случае снятия режима чрезвычайного положения. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов назвал эти требования излишними.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!