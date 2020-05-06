Мадумаров: Тестирование на коронавирус - только на добровольной основе

В отношении руководителей, самостоятельно решивших требовать справки об отсутствии COVID-19, будет приняты меры.

Об этом заявил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров на заседании Жогорку Кенеша 6 мая.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что Республиканский оперативный штаб такого решения не принимал.

«Никакого решения о принудительном прохождении тестирования нет. Это все на добровольной основе. Есть частная лаборатория. Государство же со своей стороны проводит тестирование бесплатно. Решение по Иссык-Кульской области было принято на местном уровне. Республиканский штаб дал поручение отменить это решение. В отношении ответственных руководителей будет приняты меры», - сказал Мадумаров.

Ранее сообщалось, что Иссык-Кульский областной штаб принял решение запретить въезд в область без справки об отсутствии COVID-19. Мэрия Бишкека сообщила, что рассматривает возможность введения такого требования после 11 мая в случае снятия режима чрезвычайного положения. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов назвал эти требования излишними.

Источник: Азаттык