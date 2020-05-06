Жанар Акаев предложил главе правительства провести брифинг

Сам премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен провести брифинг и дать четкие ответы на неопределенные вопросы.
Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жанар Акаев.
По его словам, ходят слухи, что пенсии не будут выплачиваться в июне, июле и августе. Также говорят, что правительство обяжет 6 миллионное население сдать тесты на коронавирус, который стоит 2000 сомов, чтобы и здесь нажиться.
«Вот на эти вопросы должен ответить глава правительства, о том что, пенсия будет выплачена вовремя, стоимость анализа 2000 сомов установлена для корпоративных клиентов, таких как «Кумтор», - сказал Акаев.
Он также предположил, открыто ответить насчет мигрантов, которые с надеждой ждут возвращения домой, если он сможет привезти их, нужно ответить - что привезет их, а если не сможет привезти их, он должен ответить без страха.
Источник: media-center.kg
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