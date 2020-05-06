(Видео) Мощный селевой поток смыл стадо овец

В ряде населенных пунктов Ноокенского района 5 мая сошли селевые потоки.
Информацию Turmush подтвердил аким района Эркин Маматаев.
После проливного дождя селевой поток унес 30-40 голов мелкого рогатого скота, который находился в поле на территории сельского округа Достук. Сейчас животноводы перегнали уцелевший скот в кошару и производят подсчет.
В МЧС сообщали, что в айыл окмоту Достук 5 мая в 18:30 в результате кратковременного проливного дождя в селе Кызыл-Туу перелился поливной канал и водой смыло около 20 га посевных земель, а также затопило дворы 15 домов.
Для ликвидации последствий привлечены 2 сотрудника управления МЧС по Ноокенскому району и представители айыл окмоту.
5 мая начали уточняющие и очистительные работы, но из-за наступления темноты работы перенесли на 6 мая.
Источник: turmush.kg
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