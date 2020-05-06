В ЖК предлагают отправить кабмин в отставку за неясности с компенсациями для медиков

Правительство Кыргызстана должно уйти в отставку.
Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат от фракции «Республика – Ата Журт» Мирлан Жеенчороев.
Он возмутился тем, что кабинет министров заявлял о выплате компенсации медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией, в размере 200 тысяч сомов. “Потом стали говорить о том, что выплатят по 100 тысяч сомов”, – сказал депутат.
По его мнению, члены правительства должны выйти и извиниться за обман с компенсациями для медработников.
Всего в Кыргызстане медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 221 случай, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 154 медработника. Один медработник скончался.
Источник: reporter.kg
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