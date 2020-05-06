(Видео) NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы за 16 лет

NASA выпустило видео, где показало масштабы климатической катастрофы.
Ролик создан на основе данных спутников ICESat-2, фиксирующих высоту льда в течение нескольких лет.
В опубликованном ролике запечатлен период с 2003-го по 2019-й годы. За это время таяние ледников на западной части Антарктиды привело к повышению уровня моря на 14 миллиметров. При этом в восточной части наоборот зафиксирован рост ледников.
Согласно подсчетам специалистов, ежегодно из-за глобального потепления в Гренландии исчезает около 200 гигатонн льда, а в Антарктиде — 118 гигатонн.
Источник: Элгезит
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