(Видео) NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы за 16 лет

NASA выпустило видео, где показало масштабы климатической катастрофы.

Ролик создан на основе данных спутников ICESat-2, фиксирующих высоту льда в течение нескольких лет.

В опубликованном ролике запечатлен период с 2003-го по 2019-й годы. За это время таяние ледников на западной части Антарктиды привело к повышению уровня моря на 14 миллиметров. При этом в восточной части наоборот зафиксирован рост ледников.



Согласно подсчетам специалистов, ежегодно из-за глобального потепления в Гренландии исчезает около 200 гигатонн льда, а в Антарктиде — 118 гигатонн.

Источник: Элгезит