МИД КР призывает граждан не верить фейкам о возобновлении авиарейсов из России и открытии границ с РК

Вопросы возвращения кыргызстанцев из иностранных государств, прорабатываются во исполнение поручения президента КР, результаты которых достигаются только путем официальных переговоров с властями иностранных государств.

Министерство иностранных дел КР обращает внимание граждан Кыргызстана, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, в информационном пространстве социальных сетей продолжаются случаи распространения ложной информации и фейковых объявлений относительно возобновления прямого пассажирского авиасообщения между Кыргызстаном и Россией и открытия государственных границ с Казахстаном для транзитного передвижения граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

«Так, отдельные лица, представители неправительственных и других общественных организаций предлагают свои услуги по вопросам приобретения авиабилетов и организации возвращения в Кыргызстан, в том числе обещают организовать посредническую помощь при составлении загранучреждениями КР списков граждан, желающих вернуться на родину и в отношении которых прорабатываются эвакуационные мероприятия, тем самым вводят в заблуждение. Кроме того, подобные действия могут негативно отразиться на двусторонних отношениях Кыргызстана с другими государствами, включая наших союзников и стратегических партнеров», - отметили в МИД.

В этой связи в пресс-службе пояснили, что данная работа проводится МИД и загранучреждениями КР в тесном взаимодействии с государственными органами в сфере транспорта, авиации, чрезвычайных ситуаций, охраны границ и здравоохранения при координации Республиканского оперативного штаба.

Вопросы возвращения кыргызстанцев из иностранных государств, прорабатываются во исполнение поручения президента КР, результаты которых достигаются только путем официальных переговоров с властями иностранных государств.

«В этой связи достоверную информацию об изменении режимов чрезвычайного положения, карантинных и иных ограничительных мер, о правовых статусах государственных границ иностранных государств, в том числе сведения об организации вывозных чартерных авиарейсов необходимо получать только у официальных представителей компетентных государственных органов, а также у дипломатических представительств и консульских учреждений КР», - отметили в пресс-службе.

МИД КР призывает граждан не верить объявлениям и информации, полученной из сомнительных источников, в том числе предложениям о предоставлении посреднических услуг по вопросам приобретения авиабилетов, организации транзитного проезда через территории соседних с Кыргызстаном государств.

Отметим, что Министерство иностранных дел Кыргызстана обратилось в соответствующие компетентные правоохранительные органы КР для дачи правовой оценки действиям вышеназванных частных лиц, представителей неправительственных и других общественных организаций, которые пользуясь ситуацией, вводят граждан в заблуждение.

«Необходимо с пониманием отнестись к предпринимаемым соседними государствами превентивным мерам по минимизации завозных случаев коронавирусной инфекции в страну, временному закрытию границы, введенным режимам чрезвычайного положения и ограничениям по передвижению граждан, которые, прежде всего, направлены для охраны и сохранения безопасности здоровья всего населения страны», - говорится в сообщении.

Только по нижеуказанным контактам и «горячим линиям» МИД и загранучреждений в России и Казахстане можно уточнить достоверную информацию по вопросам защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики в условиях пандемии COVID-19 на территориях данных государств:

Контактные данные для уточнения информации:

1. Департамент консульской службы МИД Кыргызской Республики. Адрес: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо 10, служебный телефон +996 (312) 663405 (доб. 108, 109, 119, 129), 660811 (доб. 108, 109, 119, 129).

2. Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Адрес: г. Москва, ул. Большая Ордынка, 64, тел.: +7 (499) 2383304, +7 (499) 2301117, Call - центра Штаба, работающего в круглосуточном режиме для получения официальной информации: +7 (499) 2374301, +7 (499) 23744 61, +7 (925) 3874127 – мобильный (вотсап); +7 (925) 38745 97 – мобильный (вотсап), +7 9251032911 – мобильный (вотсап).

3. Посольство КР в Республике Казахстан.

Адрес: г. Нур-Султан, Дипломатический городок В-5, тел.: +7 (7172) 242024, +7 (7172) 242040, +7 (7172) 286108.

Источник: Кабар