Ночью скончалась 67-летняя женщина, у которой был коронавирус

Ночью в республиканской инфекционной больнице скончалась 67-летняя женщина.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, у нее были сопутствующие заболевания: цирроз печени, двухсторонняя пневмония, полиорганная недостаточность, отек мозга.

Усенбаев сообщил, что женщина контактировала с больным коронавирусом.

«Несмотря на лечение, ночью она скончалась», - рассказал он.

Замминистра рассказал, что в феврале женщина получала лечение из-за хронических заболеваний в Наццентре фтизиатрии, в апреле находилась на лечении в Жайылской территориальной больнице.

«Она попала в число контактных заразившихся коронавирусом. После контакта через несколько дней у нее резко обострились хронические заболевания. С ухудшением ее перевели в республиканскую клиническую больницу», - сказал он.

Источник: zdorovie.akipress.org