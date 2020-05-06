Ночью скончалась 67-летняя женщина, у которой был коронавирус

Ночью в республиканской инфекционной больнице скончалась 67-летняя женщина.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
По его словам, у нее были сопутствующие заболевания: цирроз печени, двухсторонняя пневмония, полиорганная недостаточность, отек мозга.
Усенбаев сообщил, что женщина контактировала с больным коронавирусом.
«Несмотря на лечение, ночью она скончалась», - рассказал он.
Замминистра рассказал, что в феврале женщина получала лечение из-за хронических заболеваний в Наццентре фтизиатрии, в апреле находилась на лечении в Жайылской территориальной больнице.
«Она попала в число контактных заразившихся коронавирусом. После контакта через несколько дней у нее резко обострились хронические заболевания. С ухудшением ее перевели в республиканскую клиническую больницу», - сказал он.
Источник: zdorovie.akipress.org
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