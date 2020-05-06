В Кыргызстане выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 871

На 10.00 утра 6 мая в Кыргызстане выявлено 28 новых подтвержденных фактов COVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Из них, в Бишкеке - 16, в Чуйской области - 2, в Джалал-Абадской области - 6, в Баткенской области – 4.

Всего зарегистрировано 871 случай заражения гражданами COVID-19. 614 граждан вылечились и выписались из больниц. Двенадцать скончались.

Источник: Кабар