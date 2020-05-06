В Кыргызстане выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 871

На 10.00 утра 6 мая в Кыргызстане выявлено 28 новых подтвержденных фактов COVID-19.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Из них, в Бишкеке - 16, в Чуйской области - 2, в Джалал-Абадской области - 6, в Баткенской области – 4.
Всего зарегистрировано 871 случай заражения гражданами COVID-19. 614 граждан вылечились и выписались из больниц. Двенадцать скончались.
Источник: Кабар
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