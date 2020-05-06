Ушла из жизни оперная певица Сагибжамал Ходжибекова - некролог

5 мая 2020 года ушла из жизни талантливая оперная певица Сагибджамал Ходжибекова, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Имя Сагибджамал Ходжибековой хорошо известно многочисленным поклонникам оперного искусства в нашей республике. Яркая, самобытная певица была любимицей публики.

Ходжибекова родилась 29 февраля 1952 года. В 1980 году, окончив Кыргызский государственный институт искусств имени Б. Бейшеналиевой, она становится ведущей солисткой Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Она была не только замечательной певицей, но и талантливой, характерной драматической актрисой. Ходжибекова никогда не пела «партию», а играла «роль», перевоплощалась до неузнаваемости, находя свои краски, глубоко индивидуальное решение.

За годы творческой деятельности Сагибжамал Ходжибекова воплотила множество образов: Толгонай («Материнское поле»), Наташа («Русалка»), Каныкей («Манас»), Недда («Паяцы»), Тоска («Тоска»), Ларина («Евгений Онегин»), Берта («Севильский цирюльник»), Канышай («Курманбек»), Велли («Аршин мал алан»).

На декадах кыргызского искусства в многочисленных городах бывшего Союза, в самых отдалённых уголках Кыргызстана с большим успехом проходили её выступления. Более четырёх десятилетий дарила Сагибжамал Ходжибекова своё искусство людям, жила насыщенно, многогранно, отдавая все свои силы. Для многих её творчество является образцом мастерства и святой преданности делу.

Выражаем глубокие соболезнования ее мужу – народному артисту Кыргызской Республики Кериму Орузбаеву и близким и родным погибшего, разделяем боль и горечь утраты.

А.К. Жаманкулов, К.О. Иманалиев, К. Ы. Турапов, М.А. Бегалиев, М.М. Чотонов, К. Сартбаева, Т. Сейталиев, А. А. Токомбаева, Т. М. Мураталиев, А.А. Ибраев, Э. Молдокулова, Д.А Жалгасынова, С. Чоткараева, Т. К. Жакшылыков, С. Алмазбеков, Э.К. Асанкулова, С. Жумашев, Р. Н. Чокоева, А.А.Нуртазин, А.М.Тумакова, М.Л. Ласточкина, М.Ш. Шарафидинов, М.А. Ааматов, Ж.К. Каниметов, Б.С. Тилегенов, И.К. Сартбаев, К.А. Тиленчиев, Н.У. Полотов, И.М. Мамбетов и.т.д.

Источник: Кабар