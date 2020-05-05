Сооронбай Жээнбеков обсудил с вице-премьером Асрандиевым меры по стабилизации социально-экономического положения страны

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял вице-премьер-министра Кыргызской Республики Эркина Асрандиева.

Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента КР.

Во встрече также приняла участие министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жеенбаева.

На встрече была обсуждена текущая макроэкономическая ситуация и меры по стабилизации социально-экономического положения страны на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции и ее негативными последствиями.

Отмечено, что по предварительным данным за январь–апрель 2020 года доходная часть республиканского бюджета была исполнена на 77,2 процента, что на более чем 9,7 млрд сомов меньше запланированного.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что правительством страны были разработаны два сценария относительно рисков недофинансирования доходной части бюджета. Проведена оценка возможных рисков по выпадению доходной части бюджета до конца года, в соответствии с которым будут внесены корректировки в расходную часть бюджета.

Напомнил, что возобновление экономической деятельности в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения проводится в три этапа. Ряд предприятий и организаций возобновили свою деятельность с 1 мая 2020 года.

Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева отметила, что сокращение расходов республиканского бюджета не коснется защищенных статей и социальных выплат. Также она проинформировала, что на сегодняшний день общая сумма поступившей финансовой помощи от международных партнеров по развитию составила $174,5 миллиона.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено финансированию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией и расходов по обеспечению мер в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Также глава государства подчеркнул важность усиления работ по привлечению дополнительных средств для бюджетной поддержки, проведения детальной оценки экономического ущерба связанного с пандемией, необходимость дальнейшего анализа в целях сокращения неприоритетных расходов республиканского бюджета.

Особо отметил, что представителям бизнеса, чья деятельность была возобновлена в сложившейся ситуации, должна быть оказана максимальная поддержка со стороны государственных структур.

Глава государства также обратил внимание на активизацию работ с международными финансовыми институтами и странами-донорами по реструктуризации и пролонгации внешнего долга.

Кроме того, подчеркнул необходимость проведения комплексной оценки продовольственной безопасности страны в постпандемический период с учетом новых вызовов и прогнозов производства продовольственной продукции в мире.

Вместе с этим Сооронбай Жээнбеков отметил, что несмотря на экономические потери, социальные обязательства государства должны своевременно выполняться в полном объеме.

Источник: Элгезит