Врач рассказал две версии заражения медиков ЦСМ № 3

Есть две версии заражения медицинских рабоников ЦСМ № 3.
Об этом 24.kg сообщил главный врач Объединенного центра семейной медицины Первомайского района Жыргалбек Савданбеков.
По его словам, большинство заразившихся COVID-19 сотрудников работали в администрации.
«В поликлинике были все средства индивидуальной защиты, врачей и медсестер обучили и провели инструктаж. За все время наши медики обслужили больше 1 тысячи человек. У людей брали анализы, устанавливали мобильные приложения, снимали с учета. Когда уже подумали, что победа близка, 23 апреля узнали, что заболела медсестра. Она работала у погибшей от коронавируса заведующей отделением. Мы работаем в одном секторе, соответственно, контактировали с ней. Это первая версия заболевания наших сотрудников. Вторая — нас могли заразить эпидемиологи ЦГСЭН. Они были у нас, проверяли карточки в момент, когда уже заразились COVID-19», — сказал Жыргалбек Савданбеков.
Напомним, что 58-летняя заведующая отделением ЦСМ № 3 Жузум Кокумбаева скончалась 2 мая в Республиканской инфекционной больнице. Семье погибшей выделят компесацию в 1 миллион сомов.
Источник: 24.kg
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