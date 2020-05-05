Торага Жогорку Кенеша поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции КР.

Как сообщает пресс-служба парламента, в поздравлении спикера говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие граждане суверенного Кыргызстана!

От имени Жогорку Кенеша от всей души поздравляю Вас с 5 мая – Днем Конституции Кыргызской Республики! Свобода – главная ценность нашего народа, священное наследие предков. После провозглашения независимости в 1993 году в соответствии с историческими и демократическими ценностями был принят Основной закон страны, который заложил фундамент развития нового государства и создал условия для определения его будущего.

Однако, ни для кого не секрет, что до 2010 года из-за самоуправной противоречивой политики власти Конституция претерпела ряд изменений в угоду интересам правящей элиты. Но наш свободолюбивый народ дважды сверг эту власть, и в конце концов, избрал законное народовластие.

Как бы то ни было, день принятия первой Конституции остается в истории Кыргызстана одним из самых главных, потому что, Основной закон страны, принятый 27 лет назад, является первым шагом, провозгласившим независимость Кыргызской Республики.

Дорогие кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю вас с Днём принятия Конституции и желаю стране единства и мира. Призываю каждого гражданина соблюдать законы и трудиться для процветания нашей страны».

Источник: Кабар