(Видео) Тыныбекова: Новость о переносе Олимпиады я восприняла слишком эмоционально

Чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова накануне отметила свой 27 день рождения.

За 15 лет своей спортивной карьеры Тыныбекова достигла немалых высот: в сентябре 2019 года она выиграла золотую медаль Чемпионата мира по спортивной борьбе, тем самым став первой кыргызстанкой, добившейся такого результата на мировом первенстве. Благодаря этой победе кыргызстанка получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Японии. Однако в связи с пандемией коронавируса Олимпиада в 2020 году не состоится. Как эта новость повлияла на ее жизнь и, почему молодым спортсменкам надо смотреть на ее победы просто, Айсулуу Тыныбекова рассказала в интервью Reporter.kg.

Здравствуйте, Айсулуу! Добро пожаловать в нашу студию. Как вы восприняли новость о переносе Олимпиады?

Вначале мне было тяжело. Но вот уже прошли две-три недели. Так как я была дома одна, новость я восприняла слишком эмоционально. Я поплакала, только спустя час пришла в себя и успокоилась. Обдумала все и поняла, что такие вещи мы должны воспринимать правильно.

Сейчас все спортзалы закрыты. Как вы тренируетесь?

Благо карантин уже заканчивается. У нас меняется календарный план. Осуществить задуманные планы не удалось. Мы будем работать согласно календарному плану Международной федерации борьбы. Но тренировки мы не приостановили, а продолжаем их дома. Думаю, что спортсмены, если даже не в зале, то могут тренироваться и во дворе дома, и на улице. Как только соревнования войдут в календарь, все задуманное, все наши цели осуществятся.

Какова разница тренировок дома и в зале?

Конечно, разница есть. Борьба – это контактный вид спорта, поэтому мне надо применять свои приемы на ком-то. Как только начался карантин, тактика моих тренировок поменялась полностью на 100%. Изменился также режим, сейчас в любое удобное время можно начать тренироваться. Например, я делаю упор на физические упражнения, качаю свои слабые места: ноги, спину.

Перенос Олимпиады внес коррективы в вашу личную жизнь?

Конечно. Я строю планы не на год, а на 5-10 лет вперед. У меня есть цели вне спорта, которые я записываю и планирую. Олимпиаду перенесли на следующий год, вместе с этим пришлось сдвинуть все мои личные планы.

Вы не думали стать тренером и вырастить таких же чемпионов как вы?

Все кыргызстанцы ждут, что я стану тренером. Также мой учитель, тренер Нурбек Изабеков ждет от меня этого и до сегодняшнего дня передает мне свои опыт и навыки. Он говорит мне, что я должна помочь молодым спортсменам. Он готовит меня к этому. Я вижу труд Нурбек агая и трудности, которые он преодолевает и задаюсь вопросом: Смогу ли я, как девушка, стерпеть все? Но тренер всегда меня подбадривает и говорит, что я сильная и все смогу. Он хочет после Олимпиады передать тренерство мне.

Как вы распознаете слабости своих соперников и какую тактику применяете против них?

Мы проводим анализ: в каком стиле борется спортсмен, какую ногу ставит вперед, в какие моменты делает приемы. В основном это все изучает Нурбек агай, потом он задает мне тактику, согласно которой я тренируюсь. Он даже говорит в какую стойку мне лучше встать, в какой момент какую руку взять, как подвинуть ногу. В данном спорте нельзя просто выйти и бороться, нужно уметь принимать решения за доли секунды.

Кроме тренировок, как вы проводите время на карантине?

Я могу сказать, что я провожу время с пользой. Многие годы я не отдыхала и, наконец, наступили эти дни. Первую неделю я была дома и даже не выходила из своей комнаты. За все годы моей спортивной карьеры, я не тренировалась только тогда, когда получала травму. Я никогда не выделяла отдельных дней для отдыха и не отпрашивалась у тренера на отдых перед Олимпиадой. Могу сказать, что для моего тела и мышц этот отдых был полезен. Поменялись мои мысли, до этого я жила одной целью и не понимала важных вещей в жизни. Сейчас во время карантина я многое осознала. Также закончила все дела, до которых никак не доходили руки.

Какой совет вы дадите людям после окончания карантина?

Наверное, все кыргызстанцы во время карантина о многом задумались. Как использовать время , куда вкладывать деньги. Скорее всего многие пересмотрели взгляды на жизнь. Думаю, что после карантина все будут ценить время и те возможности, которые перед нами открываются. Мы живем в свободной стране. Каждый человек может заниматься тем, чем он хочет. Поэтому каждый кыргызстанец должен ставить перед собой цель, идти к ней и никогда не терять надежды и веры в себя.

В будущем будут ли в нашей стране такие же спортсменки, как вы?

Где бы я ни была, агай говорит, что я лидер. До этого в этом спорте женщин, которые достигали больших высот, было очень мало. Были, конечно, те, кто показывал хорошие результаты в Азиатских играх, но на Чемпионате Мира лучший результат показала я. Человеку, который выходит впервые, всегда сложно, а тем, кто выступает после, легче на 50%. Если взять девушек, которые идут за мной, то у них есть большой потенциал. Я всегда говорю нашим девушкам-спортсменкам, что они должны смотреть на мои достижения просто. Если я один раз стала чемпионкой мира, то у них есть возможность завоевать этот титул 4-5 раз. Также для этого государство предоставляет все возможности. Спортсменки трудятся, двигаются в правильном направлении, дальше нужно просто верить в себя. Я им говорю что, когда вы выходите на мировую арену, представляйте только золотую медаль, а не 2-3 места. Я вижу уровень наших девушек, и поэтому могу озвучивать свое мнение. Спортсменки, которые идут после меня, должны превзойти Айсулуу Тыныбекову.

Источник: reporter.kg