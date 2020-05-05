В Кыргызстане умер еще один человек с коронавирусом. Всего скончались 11

В Кыргызстане за прошедшие сутки умер мужчина, у которого была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он уточнил, что в Республиканской инфекционной больнице Бишкека умер мужчина в возрасте 69 лет с диагнозом COVID-19.

«У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность третьей степени, отек головного мозга. Пациент помимо этого страдал сахарным диабетом и получал инсулин», - сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Замминистра рассказал, что скончавшийся был контактным. Его дочь работала в ЦСМ №3.

Всего с диагнозом коронавирусная инфекция в Кыргызстане умерло 11 человек.

В Кыргызстане сегодня, 5 мая, зарегистрировано 13 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 843, из них 217 случаев заражения медперсоналом. 600 граждан вылечились и выписались из больниц, в том числе 150 медработников.

Источник: Кабар