В Кыргызстане умер еще один человек с коронавирусом. Всего скончались 11

В Кыргызстане за прошедшие сутки умер мужчина, у которого была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Он уточнил, что в Республиканской инфекционной больнице Бишкека умер мужчина в возрасте 69 лет с диагнозом COVID-19.
«У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность третьей степени, отек головного мозга. Пациент помимо этого страдал сахарным диабетом и получал инсулин», - сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Замминистра рассказал, что скончавшийся был контактным. Его дочь работала в ЦСМ №3.
Всего с диагнозом коронавирусная инфекция в Кыргызстане умерло 11 человек.
В Кыргызстане сегодня, 5 мая, зарегистрировано 13 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 843, из них 217 случаев заражения медперсоналом. 600 граждан вылечились и выписались из больниц, в том числе 150 медработников.
Источник: Кабар
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