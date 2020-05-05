В Кыргызстане выявлено 13 новых фактов заболевания COVID-19. Всего 843

На 10.00 часов 5 мая в Кыргызстане выявлено 13 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Из них, в Бишкеке - 8, в Нарынской области – 5.

Всего зарегистрировано 843 случая заражения гражданами COVID-19. 600 граждан вылечились и выписались из больниц.

Источник: Кабар