В Кыргызстане за прошедшую ночь комендантский час нарушили 135 человек

Из них в городе Бишкеке - 110, г.Оше - 11, г.Джалал Абаде – 8 и Ат-Башинском районе - 6.
5 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 в территориальные органы внутренних дел доставлены 135 нарушителей, сообщает пресс-служба МВД КР.
Из них в городе Бишкеке - 110, г.Оше - 11, г.Джалал Абаде – 8 и Ат-Башинском районе - 6.
За сутки на стоянку водворено 4 автомашины.
Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.
За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 4415 нарушителей.
Всего с 25 марта и по сей день за нарушения комендантского часа 350 автомашин доставлены на штрафстоянку.
МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. «В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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