Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в поздравлении главы государства говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю всех Вас с праздником — Днем Конституции Кыргызской Республики.

На протяжении более четверти века Конституция играет особую роль в жизни страны, определяя путь развития нашего суверенного государства.

Конституция стала правовой основой для укрепления позиций Кыргызстана как демократического государства в мировом сообществе, а также для политических и экономических реформ.

Конституция как основной закон страны имеет не только юридическое, но и духовное, и культурное значение. Она служит основополагающим документом для определения будущего развития нашей страны, отражает мировоззрение народа.

Наша главная задача — и дальше развивать страну, придерживаясь ценностей, закрепленных в Конституции и ее нормах.

Поздравляю всех вас с праздником, желаю крепкого здоровья, успехов и счастья!».