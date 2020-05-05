Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в поздравлении главы государства говорится:
«Уважаемые соотечественники!
Поздравляю всех Вас с праздником — Днем Конституции Кыргызской Республики.
На протяжении более четверти века Конституция играет особую роль в жизни страны, определяя путь развития нашего суверенного государства.
Конституция стала правовой основой для укрепления позиций Кыргызстана как демократического государства в мировом сообществе, а также для политических и экономических реформ.
Конституция как основной закон страны имеет не только юридическое, но и духовное, и культурное значение. Она служит основополагающим документом для определения будущего развития нашей страны, отражает мировоззрение народа.
Наша главная задача — и дальше развивать страну, придерживаясь ценностей, закрепленных в Конституции и ее нормах.
Поздравляю всех вас с праздником, желаю крепкого здоровья, успехов и счастья!».
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