(Видео) Как перенести карантин без срывов? 5 видеороликов с советами для родителей

Команда единомышленников движения «Кыргызстан без сирот» поделилась советами для родителей как перенести карантин без срывов.
Советы выполнены в виде коротких анимационных роликов.
1. Личное время с ребенком:
2. Позитивный настрой:
3. Распорядок дня:
4. Ответственность:
5. Снимаем стресс:
Источник: kg.akipress.org
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