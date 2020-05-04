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(Видео) Как перенести карантин без срывов? 5 видеороликов с советами для родителей

Команда единомышленников движения «Кыргызстан без сирот» поделилась советами для родителей как перенести карантин без срывов.

Советы выполнены в виде коротких анимационных роликов.

1. Личное время с ребенком:

2. Позитивный настрой:

3. Распорядок дня:

4. Ответственность:

5. Снимаем стресс:

Источник:  kg.akipress.org

           

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