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(Видео) Как перенести карантин без срывов? 5 видеороликов с советами для родителей

Команда единомышленников движения «Кыргызстан без сирот» поделилась советами для родителей как перенести карантин без срывов. Советы выполнены в виде коротких анимационных роликов. 1. Личное время с ребенком: 2. Позитивный настрой: 3. Распорядок дня: 4. Ответственность: 5. Снимаем стресс: Источник: kg.akipress.org