Абылгазиев призвал соотечественников проявлять ответственность и соблюдать самоизоляцию

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев призвал соотечественников проявить ответственность и соблюдать самоизоляцию до окончания карантина.
Как сообщает пресс-служба правительства, в обращении премьер-министра говорится:
«Сегодня правительство сконцентрировано на подготовке к восстановлению экономической активности в стране. В целях сохранения рабочих мест и доходов граждан нами было принято решение о поэтапном разрешении деятельности в наиболее важных и востребованных сферах экономики. Это было непростое, но очень важное для страны решение, принятое в строгом соответствии с учетом его воздействия на ситуацию с коронавирусной инфекцией.
Однако многие рассматривают эти послабления, как отмену карантинного режима и возвращение к прежней жизни. Я хочу подчеркнуть, что это не так! Все граждане, кроме тех, кто получил разрешения на работу, должны соблюдать карантин. Сегодня наступил важный этап борьбы с распространением вируса, который требует проявления ответственности и дисциплины от каждого гражданина. Мы не можем допустить того, чтобы все наши усилия оказались напрасными.
Сохраняющиеся риски распространения вируса требуют от нас принятия дополнительных превентивных мер защиты, в первую очередь касающихся соблюдения правил социальной дистанции.
Я хотел бы обратиться ко всем кыргызстанцам: все рекомендации врачей о соблюдении правил гигиены, режима самоизоляции и социальной дистанции должны соблюдаться! Хочу также напомнить, что руководители предприятий и организаций, чья деятельность разрешена с 1 мая 2020 года, несут персональную ответственность за неукоснительное исполнение всех санитарно-эпидемиологических требований.
Мы не допустили широкого распространения вируса и сумели укрепить потенциал системы здравоохранения. Этого удалось добиться в первую очередь благодаря поддержке граждан, проявляющих выдержку и понимание. Но для того, чтобы закрепить достигнутые результаты мы должны проявлять ответственность вплоть до окончания карантина, соблюдая все правила самоизоляции и социальной дистанции. Сохранение жизней и здоровья граждан, наших близких и родных, – это наша общая задача».
Источник: Кабар
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