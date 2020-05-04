Опрос: Нужно ли после отмены режима ЧП вводить ограничения для въезда в Бишкек и устанавливать внутренние санитарные посты?

Редакция Elgezi.kg решило выяснить у читателей как они относятся к подобным планам мэрии.
Вице-мэр г. Бишкек Татьяна Кузнецова на брифинге рассказала, что в случае, если с 11 мая в столице будет снят режим чрезвычайного положения, мэрия Бишкека рассматривает возможность введения определенных ограничительных мер при въезде в город для автомашин и граждан. Также внутри Бишкека возможно будут установлены санитарные посты.
Редакция Elgezi.kg решило выяснить у читателей как они относятся к подобным планам мэрии.
Нужно ли после отмены режима ЧП вводить ограничения для въезда в Бишкек и устанавливать внутренние санитарные посты?
Да, коронавирус будет нести еще опасность и нужно принять все упреждающие меры
Нет, какой смысл тогда отменять режим ЧП, если будут блокпосты и ограничения? Достаточно соблюдать дистанцию и личную гигиену
Нужно частично оставить санитарные ограничения, но внутренние посты будут мешать экономической жизни города
Источник: Элгезит
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