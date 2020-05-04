Опрос: Нужно ли после отмены режима ЧП вводить ограничения для въезда в Бишкек и устанавливать внутренние санитарные посты?

Редакция Elgezi.kg решило выяснить у читателей как они относятся к подобным планам мэрии.

Вице-мэр г. Бишкек Татьяна Кузнецова на брифинге рассказала, что в случае, если с 11 мая в столице будет снят режим чрезвычайного положения, мэрия Бишкека рассматривает возможность введения определенных ограничительных мер при въезде в город для автомашин и граждан. Также внутри Бишкека возможно будут установлены санитарные посты.

Редакция Elgezi.kg решило выяснить у читателей как они относятся к подобным планам мэрии.

Нужно ли после отмены режима ЧП вводить ограничения для въезда в Бишкек и устанавливать внутренние санитарные посты?

Да, коронавирус будет нести еще опасность и нужно принять все упреждающие меры

Нет, какой смысл тогда отменять режим ЧП, если будут блокпосты и ограничения? Достаточно соблюдать дистанцию и личную гигиену

Нужно частично оставить санитарные ограничения, но внутренние посты будут мешать экономической жизни города

Источник: Элгезит