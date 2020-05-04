Власти Джалал-Абада ввели запрет на въезд в Чаткальский район

Медработники проводят разъяснительные работы с местным населением

На въезд в Чаткальский район Джалал-Абадской области введен запрет. Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в регионе Нурболот Мирзахмедов.

«С сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан в Чаткальский район. Работники медицины и местного самоуправления проводят разъяснительные работы с местными жителями», - сказал он.

В Чаткале на 4 мая выявлено семь случаев заражения COVID-19. Общее число в области составляет 118 зараженных, 105 из них вылечились, 1 скончался.



Источник: vesti.kg