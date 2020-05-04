После снятия режима ЧП мэрия может ограничить въезд в Бишкек и вернуть внутренние блокпосты

Также по словам вице-мэра, столичный муниципалитет изучает вопрос об ужесточении карантинных меры в жилых массивах.
В случае, если с 11 мая в Бишкеке будет снят режим чрезвычайного положения, мэрия Бишкека рассматривает возможность введения определенных ограничительных мер при въезде в город для автомашин и граждан, сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова 4 мая на брифинге в Доме правительства.
— Чтобы проехать в Бишкек нужно будет показать пропуск, а также справку прохождении анализов экспресс-тестов либо теста ПЦР на коронавирус, — рассказала Татьяна Кузнецова. — Также мы рассматриваем вопрос введения карантинных мер и установке внутренних санитарных постов внутри Бишкека для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов.
Также по словам вице-мэра, столичный муниципалитет изучает вопрос об ужесточении карантинных меры в жилых массивах. Кроме того, при необходимости райадминистрации совместно с уполномоченными органами установят санитарные посты и будут проверять все очаги, где были выявлены зараженные и контактные лица. Усиливаются меры по выявлению и поиску контактных лиц как на территории столицы, так и среди въезжающих в Бишкек
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!