После снятия режима ЧП мэрия может ограничить въезд в Бишкек и вернуть внутренние блокпосты

Также по словам вице-мэра, столичный муниципалитет изучает вопрос об ужесточении карантинных меры в жилых массивах.

В случае, если с 11 мая в Бишкеке будет снят режим чрезвычайного положения, мэрия Бишкека рассматривает возможность введения определенных ограничительных мер при въезде в город для автомашин и граждан, сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова 4 мая на брифинге в Доме правительства.

— Чтобы проехать в Бишкек нужно будет показать пропуск, а также справку прохождении анализов экспресс-тестов либо теста ПЦР на коронавирус, — рассказала Татьяна Кузнецова. — Также мы рассматриваем вопрос введения карантинных мер и установке внутренних санитарных постов внутри Бишкека для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов.

Также по словам вице-мэра, столичный муниципалитет изучает вопрос об ужесточении карантинных меры в жилых массивах. Кроме того, при необходимости райадминистрации совместно с уполномоченными органами установят санитарные посты и будут проверять все очаги, где были выявлены зараженные и контактные лица. Усиливаются меры по выявлению и поиску контактных лиц как на территории столицы, так и среди въезжающих в Бишкек

Источник: Элгезит