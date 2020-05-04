Комендант Орозалиев: Салоны красоты и такиситы не соблюдают санитарно-карантинные нормы

Салоны красоты и таксисты столицы не соблюдают санитарно-карантинные нормы, сообщил комендант Бишкека Алмаз Орозалиев на брифинге 4 мая.
— Водители такси не носят маски, нет разрешений, зачастую отсутствуют патенты. В парикмахерских и салонах красоты также работают без масок, — рассказал Алмазбек Оразалиев. — Прошу руководителей служб такси и салоны красоты взять на контроль этот вопрос. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм физические и юридические лица будут привлекаться к ответственности по всей строгости закона.
Напомним, что столичные таксомоторные службы с 1 мая возобновили работу. Теперь в случае необходимости горожане могут передвигаться на такси, но строго придерживаясь правил безопасности.
Водитель и пассажиры должны быть в маске и перчатках. Каждый водитель должен 3 раза в день проводить уборку и дезинфекцию салона авто, установить санитайзеры.
Посадка разрешена не более двум пассажирам и одному ребенку.
Водитель такси не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места, кроме АЗС.
Источник: Элгезит
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