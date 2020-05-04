(Видео) В Бишкеке завершили строительство парка имени Чолпонбая Тулебердиева

В Бишкеке завершилось строительство парка имени Чолпонбая Тулебердиева в северной части города.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, готовность объекта сегодня проверил мэр Бишкека Азиз Суракматов. Муниципальные предприятия Бишкекасфальтсервис, Бишкексвет и Бишкекзеленхоз проложили асфальт, брусчатку, установили скамейки, современные светодиодные светильники, оригинальные торшерные стойки и металлическую конструкцию входной арки. Также завезен грунт, посеян газон, проведена санитарная обрезка деревьев, снесены аварийные и сухостойные деревья и подняты кроны зеленых насаждений.
Установлен памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву.
«Готово и цементное основание под будущий скейтпарк, сама конструкция готова и ждет установки. В связи с тем, что границы страны временно закрыты, специалисты пока не могут приехать и начать монтаж скейтдрома», — добавили в мэрии.
Площадь парка составляет 10 гектаров, из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы затрачено около 48 миллионов сомов.
Источник: 24.kg
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