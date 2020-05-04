Ущерб от схода селя в Лейлекском районе оценивается в почти 70 млн сомов

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область посетил ряд объектов, подвергшихся подтоплению в результате схода селевых потоков, в городе Исфане, сельских округах Тогуз-Булак, Сумбула.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мадумаров осмотрел пострадавшие от схода селя жилые дома и ряд инфраструктурных объектов. По предварительным расчетам ущерб от селевых потоков составил более 69 млн сомов.

Вице-премьер-министр дал ряд поручений по оказанию надлежащей помощи гражданам, дальнейшей ликвидации последствий происшествия и проведения комплекса превентивных мер в рамках борьбы с чрезвычайными ситуациями. Местным органам власти поручено усилить разъяснительную работу среди населения по страхованию жилья.

Источник: reporter.kg