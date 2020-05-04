У 27 сотрудников силовых структур выявлен коронавирус.
Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, ранее коронавирус был выявлен у 20 сотрудников силовых структур. “10 из них находятся на лечении в Республиканской инфекционной больнице. Вчера поступили еще 7 сотрудников силовых структур с коронавирусом”, – сказала Акматова.
Источник: reporter.kg
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