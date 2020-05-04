У 27 сотрудников силовых структур выявлен коронавирус

У 27 сотрудников силовых структур выявлен коронавирус.

Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, ранее коронавирус был выявлен у 20 сотрудников силовых структур. “10 из них находятся на лечении в Республиканской инфекционной больнице. Вчера поступили еще 7 сотрудников силовых структур с коронавирусом”, – сказала Акматова.

Источник: reporter.kg