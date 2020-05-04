В Кыргызстане на утро 4 мая подтверждено 35 новых случаев коронавируса. Всего 830 случаев

В Кыргызстане на утро 4 мая подтверждено 35 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова на брифинге в правительстве.

По ее словам, новые случаи выявлены:

в Бишкеке — 25

в Жалал-Абадской области — 5

в Чуйской области — 2

в Нарынской области — 1

в Баткенской области — 1

Таким образом на утро 4 мая в Кыргызстане всего подтверждено 830 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org