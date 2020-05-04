В Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов

В Кыргызстане 3 мая в 20:42 произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС. По ее данным, в селах Карамык, Кара-Тейит, Шибээ Чон-Алайского района Ошской области ощущались толчки силой 3 балла.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет.

Источник: Элгезит