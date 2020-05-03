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В Кыргызстане на утро 3 мая выявлено 26 новых случаев коронавируса. Всего 795

В Кыргызстане на утро 3 мая выявлено 26 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке — 14

в Ошской области — 2

в Чуйской области — 9

в Баткенской области —1

Таким образом на 3 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 795.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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