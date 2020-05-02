Скончались два пациента с коронавирусом, одна из них – врач поликлиники №3

2 мая 2020 года в Республиканской инфекционной больнице умерли 2 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сообщили в Республиканском штабе.

Одна из пациенток — медицинский работник, руководитель группы семейных врачей ЦСМ №3 К.Д.А., 1962 года рождения.

Вторая пациентка — жительница Жалал-Абадской области, 1951 года рождения.

У обеих, по данным штаба, диагностирована двусторонняя пневмония, тяжелое течение болезни, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания: сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность.

Смерть К.Д.А. — первый случай смерти среди медицинских работников, зараженных коронавирусом.

Всего по республике скончались 10 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Утром 2 мая Минздрав сообщал, что в больнице лечение получают 234 пациента с коронавирусной инфекцией.

В тяжелом состоянии – 11 человек, 5 из них в реанимации.

43 пациента в состоянии средней тяжести, 180 – в удовлетворительном состоянии.

Источник: zdorovie.akipress.org