Скончались два пациента с коронавирусом, одна из них – врач поликлиники №3

2 мая 2020 года в Республиканской инфекционной больнице умерли 2 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сообщили в Республиканском штабе.
Одна из пациенток — медицинский работник, руководитель группы семейных врачей ЦСМ №3 К.Д.А., 1962 года рождения.
Вторая пациентка — жительница Жалал-Абадской области, 1951 года рождения.
У обеих, по данным штаба, диагностирована двусторонняя пневмония, тяжелое течение болезни, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания: сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность.
Смерть К.Д.А. — первый случай смерти среди медицинских работников, зараженных коронавирусом.
Всего по республике скончались 10 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Утром 2 мая Минздрав сообщал, что в больнице лечение получают 234 пациента с коронавирусной инфекцией.
В тяжелом состоянии – 11 человек, 5 из них в реанимации.
43 пациента в состоянии средней тяжести, 180 – в удовлетворительном состоянии.
Источник: zdorovie.akipress.org
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