Главврач Джалал-Абадской клинической больницы рассказал, сколько в день выделяется на питание пациентов с COVID-19

Он также подчеркнул, что рацион питания больных с COVID-19 отличается, так как им нужно укреплять иммунитет.

Главврач Джалал-Абадской клинической больницы Кумар Ботокараев в ходе онлайн-брифинга рассказал, сколько выделяется на питание пациентов с COVID-19.

«На питание пациентов инфекционного отделения выделено порядка 175 сом в день. На завтрак пациентам дают кашу, яйца и фрукты, на обед и ужин первое, второе и салат», - сообщил главврач.

Он также подчеркнул, что рацион питания больных с COVID-19 отличается, так как им нужно укреплять иммунитет.

Источник: Кабар