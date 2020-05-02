Главврач Джалал-Абадской клинической больницы рассказал, сколько в день выделяется на питание пациентов с COVID-19

Он также подчеркнул, что рацион питания больных с COVID-19 отличается, так как им нужно укреплять иммунитет.
Главврач Джалал-Абадской клинической больницы Кумар Ботокараев в ходе онлайн-брифинга рассказал, сколько выделяется на питание пациентов с COVID-19.
«На питание пациентов инфекционного отделения выделено порядка 175 сом в день. На завтрак пациентам дают кашу, яйца и фрукты, на обед и ужин первое, второе и салат», - сообщил главврач.
Он также подчеркнул, что рацион питания больных с COVID-19 отличается, так как им нужно укреплять иммунитет.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!