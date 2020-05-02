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В Кыргызстане на утро 2 мая выявлено 13 новых случаев коронавируса. Всего 769

В Кыргызстане на утро 2 мая выявлено 13 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова. Новые случаи выявлены: в Бишкеке — 3,

в Ошской области — 1,

в городе Ош – 2,

в Нарынской области — 1,

в Баткенской области — 2,

в Жалал-Абадской области – 4. Таким образом на 2 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 769. Источник: zdorovie.akipress.org