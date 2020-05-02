В Кыргызстане на утро 2 мая выявлено 13 новых случаев коронавируса. Всего 769

В Кыргызстане на утро 2 мая выявлено 13 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
Новые случаи выявлены:
в Бишкеке — 3,
в Ошской области — 1,
в городе Ош – 2,
в Нарынской области — 1,
в Баткенской области — 2,
в Жалал-Абадской области – 4.
Таким образом на 2 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 769.
Источник: zdorovie.akipress.org
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