В Кыргызстане за сутки в территориальные ОВД доставлены 142 нарушителя комендантского часа

Из них в городе Бишкек - 121, г.Ош -15, городе Джалал Абаде – 5 и Ат-Башинском районе -1.

2 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 в территориальные органы внутренних дел доставлены 142 нарушителя.

Из них в городе Бишкек - 121, г.Ош -15, городе Джалал Абаде – 5 и Ат-Башинском районе -1.

Кроме этого, за сутки 4 автомашины доставлены на штрафстоянку.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 4055 нарушителей. Всего с 25 марта и по сей день за нарушения комендантского часа 336 автомашин доставлены на штраф стоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

«Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар