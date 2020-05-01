(Видео) МЧС: В Лейлекском районе пронесся смерч

В Лейлекском районе Баткенской области 29 апреля примерно в 21:00 пронесся смерч. Об этом сообщает МЧС.

По информации метеостанции Кыргызгидромета в Исфане, скорость вихря составила 28-33 метров в секунду. В последствии были снесены шиферные кровли семи средних школ (75 штук шифера), 33-х жилых домов (476 штук шифера) и 15-ти хозпостроек (248 штук шифера).

Проведены работы по оценке ущерба.

Источник: reporter.kg