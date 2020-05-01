Уроки истории. О людях, главном богатстве Кыргызстана

Во время траурных дней по случаю смерти отца Карпека Курманова, мы засиживались с братом Айдаром допоздна, отвлекая друг друга от переживаний и тяжелых дум, вспоминая разные случаи из нашей жизни.

И мой брат рассказал много интересного, чего я не знал. Он работал начальником отдела труда и заработной платы, членом коллегии Госкомитета по труду Киргизской ССР. И однажды, это было в начале 1990-х годов, вместе с его председателем Михаилом Васильевичем Ендовицким поехал в Нарын с проверкой сигнала о том, что в области превышены выплаты по высокогорности. Речь шла о миллионах рублей и резонанс был не очень хороший. В аппарате партии шла борьба. Они ехали по заданию руководства ЦК КП Киргизии.

Первым секретарем области был в то время Искендер Садыкович Мураталин, по мнению брата, очень толковый человек и сильный руководитель. Его заместителем был Тараканов, имя и отчество брат подзабыл. Так вот Айдар и сам Ендовицкий были поражены тем, как Тараканов бегло говорил на кыргызском языке. Дальше — больше. Все сотрудники администрации области, города, районов, советских и партийных, хозяйственных органов русской национальности свободно говорили на кыргызском. Даже между собой. «А что, вы не говорите на русском?» — спросили проверяющие удивленно. «Привыкли, — ответил второй секретарь Тараканов. — Население вообще не говорит на русском, поэтому и надобности в этом нет. Все местное делопроизводство ведется только на кыргызском. На русском языке мы пишем только в республиканские органы».

Когда Айдар проверял документы, он в этом воочию убедился. Ни одной строчки, ни одной бумажки на русском языке. Все районы и города области контактировали между собой на кыргызском. Вот так, оказывается, было при Союзе. Не было никакой языковой дискриминации на местном уровне. Так было везде — во всех областях и районах Кыргызстана, за исключением Чуйской области и города Фрунзе. И я брату сказал: «Теперь все понял в истории, приключившейся с нами во времена серии тренингов, которые мы, сотрудники парламентского проекта ПРООН, проводили в 2005-2007 годах и далее». Выехав однажды в Ош наша команда тренеров услышала пожелание, что тренинг интересный, но было бы лучше, если бы мы вели его на кыргызском языке. Мы думали, что это обычный кураж, связанный с суверенизацией страны, но, приехав в Бишкек, все слайды и материалы перевели на кыргызский язык, сами стали учить язык и успех среди населения был ошеломляющим. Спасибо брату Айдару, открыл мне глаза еще на одну малопонятную для меня страницу истории нашей страны.

Мой брат сейчас кандидат юридических наук, профессор КГЮУ. Пошел по стопам отца — стал специалистом по уголовному и уголовно-исполнительному праву, криминологии. Сейчас занимается исследованием международной коррупции, ее криминологическими проблемами. Тема очень сложная. Отцовские гены сказываются. Не ползать, а летать. Вот такая интересная история о людях Кыргызстана, которые являются главным богатством нашей страны. Правительство, в отличие от распространенного мнения, ничего само по себе не создает. У государства нет своих денег. Есть только деньги народа, как сказала премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Все богатства создают люди.

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Источник: Elgezit.kg.