ГКНБ и МВД стали задерживать граждан за неугодные публикации в соцсетях? – видео

Сотрудники УВД Таласской области приехали домой к местному жителю Шабдан уулу Чынарбеку и попросили его проехать с ними для разъяснительной беседы из-за его публикаций в соцсетях.
Об этом Reporter.kg сообщил сам пользователь.
По его словам, сегодня, 1 мая, утром ему позвонили и попросили приехать в УВД, однако мужчина отказался и через некоторое время сотрудники правоохранительных органов приехали к нему домой.
“Не понимаю даже как они узнали мой адрес. Меня допрашивал начальник УВД Таласской области Алмазбек Жумабеков. Он сказал, чтоб я аккуратно ходил. Было такое предупреждение“, – говорит мужчина.
На видео капитан милиции Кубат Самудинов говорит, что им поступил материал из ГКНБ и, поэтому надо провести проверку и разъяснительную беседу.
(Видео) https://www.facebook.com/chynarbek/videos/1706748392797583/?t=135
Корреспондент ИА Reporter.kg связался с начальником УВД Таласской области Алмазбеком Жумабековым. Он опроверг информацию о допросе Шабдан уулу Чынарбека.
“Я впервые слышу, не знаю его. Я уточню у своих сотрудников. Дам информацию позже“, – сказал начальник УВД.
Источник: reporter.kg
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