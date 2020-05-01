ГКНБ и МВД стали задерживать граждан за неугодные публикации в соцсетях? – видео

Сотрудники УВД Таласской области приехали домой к местному жителю Шабдан уулу Чынарбеку и попросили его проехать с ними для разъяснительной беседы из-за его публикаций в соцсетях.

Об этом Reporter.kg сообщил сам пользователь.

По его словам, сегодня, 1 мая, утром ему позвонили и попросили приехать в УВД, однако мужчина отказался и через некоторое время сотрудники правоохранительных органов приехали к нему домой.

“Не понимаю даже как они узнали мой адрес. Меня допрашивал начальник УВД Таласской области Алмазбек Жумабеков. Он сказал, чтоб я аккуратно ходил. Было такое предупреждение“, – говорит мужчина.

На видео капитан милиции Кубат Самудинов говорит, что им поступил материал из ГКНБ и, поэтому надо провести проверку и разъяснительную беседу.

(Видео) https://www.facebook.com/chynarbek/videos/1706748392797583/?t=135

Корреспондент ИА Reporter.kg связался с начальником УВД Таласской области Алмазбеком Жумабековым. Он опроверг информацию о допросе Шабдан уулу Чынарбека.

“Я впервые слышу, не знаю его. Я уточню у своих сотрудников. Дам информацию позже“, – сказал начальник УВД.

Источник: reporter.kg