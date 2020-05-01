Жогорку Кенеш принял законопроект об амнистии осужденных

Депутаты Жогорку Кенеша сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект об амнистии осужденных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 10-летия Апрельской революции.

Законопроект предполагает освобождение из тюрем мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, ЛОВЗ с инвалидностью I и II групп, единственных кормильцев семьи с несовершеннолетними детьми или детьми с инвалидностью.

Также освобождаются лица, совершившие менее тяжкие преступления, матери-одиночки и многодетные женщины, а также несовершеннолетние и женщины, которым на момент вступления в силу закона осталось отбыть сроки менее 1 года.

Также законопроект предусматривает сокращение срока наказания наполовину для осужденных за менее тяжкое преступление, на одну треть – для осужденных за тяжкое преступление и на четверть – для осужденных за особое тяжкое преступление.

В ГСИН сообщили, что всего под амнистию подпадают более 3 тысяч осужденных.

Источник: Азаттык