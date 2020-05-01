2, 3 и 4 мая – рабочие дни для отдельных госорганов и учреждений

В Кыргызстане 2, 3 и 4 мая 2020 года – рабочие дни для отдельных государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, решение направлено на принятие оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики Кыргызской Республики.

Руководителям государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления, указанных в документе, поручено определить список работников (сотрудников), которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством КР, регулирующим трудовые правоотношения.

Одновременно с этим коммерческим банкам, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, рекомендовано объявить 2, 3 и 4 мая 2020 года рабочими днями, определив список работников, которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим трудовые правоотношения.

Источник: Элгезит