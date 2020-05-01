Коалиция против пыток: приостановление работы судов во время ЧП противоречит Конституции

Неблагоприятная обстановка, связанная с распространением коронавируса, обострила проблему доступа к правосудию в Кыргызстане, считают в Коалиции против пыток.

В связи с этим организация обратилась к председателю Верховного суда Гульбаре Оморовой.

В обращении отмечается, что решение Верховного суда от 27 марта о приостановлении работы судов Ошской и Джалал-Абадской областей, города Бишкек, а также Чуйского областного и межрайонного судов Чуйской области было принято в нарушении процедур закона «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах» и противоречит Конституции.

«Принятое решение не учитывает правовых последствий для участников процесса, для лиц, сроки содержания под стражей которых истекли или лиц, подлежащих освобождению от наказания по различным основаниям. В условиях чрезвычайного положения суд должен более тщательно реагировать на соблюдение процессуальных гарантий и пресекать нарушения законов», - говорится в обращении.

Ранее в Верховном суде сообщали, что в связи с введением чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса суды будут работать по графику дежурств. При этом отдельные адвокаты обращались в Верховный суд с просьбой отложить рассмотрение уголовных дел из-за невозможности передвигаться по городу во время карантина.

Источник: Азаттык