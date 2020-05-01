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Какие блокпосты в Бишкеке уберут, а какие переместят, рассказали в комендатуре

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 30 апреля подписал приказ «О замене военнослужащих и оптимизации деятельности блокпостов (постов) на территории Бишкека». Об этом сообщает пресс-служба комендатуры Бишкека. По ее данным, осуществляется передислокация блокпостов:

— №9 (улица Киргизская — МЧК) на пересечении улиц Саадаева-Киргизская; — №6 (бульвар Молодая Гвардия — МЧК) на пересечении бульвара Молодой Гвардии-Саадаева; — №15 (улица Осмонкула — БЧК) на пересечение улиц Древесная и реки Аламедин. Приказом комендатуры в Бишкеке ликвидируют следующие посты: — №1 пост УОБДД (Маловодное); — №2 Объездная — улица Совхоз Фрунзе; — №4 село Пригородное (Очистные сооружение); — №7 Объездная — село Маевка (кольцевая); — №8 Объездная — улица Киргизская; — №14 Объездная — улица Алма-Атинская; — №22 Пост УОБДД (Киргшелк); — №26 улица Чортекова — Жайыл Баатыра. Источник: Элгезит