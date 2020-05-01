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Какие блокпосты в Бишкеке уберут, а какие переместят, рассказали в комендатуре

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 30 апреля подписал приказ «О замене военнослужащих и оптимизации деятельности блокпостов (постов) на территории Бишкека».

Об этом сообщает пресс-служба комендатуры Бишкека.

По ее данным, осуществляется передислокация блокпостов:
— №9 (улица Киргизская — МЧК) на пересечении улиц Саадаева-Киргизская;

— №6 (бульвар Молодая Гвардия — МЧК) на пересечении бульвара Молодой Гвардии-Саадаева;

— №15 (улица Осмонкула — БЧК) на пересечение улиц Древесная и реки Аламедин.

Приказом комендатуры в Бишкеке ликвидируют следующие посты:

— №1 пост УОБДД (Маловодное);

— №2 Объездная — улица Совхоз Фрунзе;

— №4 село Пригородное (Очистные сооружение);

— №7 Объездная — село Маевка (кольцевая);

— №8 Объездная — улица Киргизская;

— №14 Объездная — улица Алма-Атинская;

— №22 Пост УОБДД (Киргшелк);

— №26 улица Чортекова — Жайыл Баатыра.

Источник: Элгезит

           

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