Какие блокпосты в Бишкеке уберут, а какие переместят, рассказали в комендатуре

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 30 апреля подписал приказ «О замене военнослужащих и оптимизации деятельности блокпостов (постов) на территории Бишкека».
Об этом сообщает пресс-служба комендатуры Бишкека.
По ее данным, осуществляется передислокация блокпостов:
— №9 (улица Киргизская — МЧК) на пересечении улиц Саадаева-Киргизская;
— №6 (бульвар Молодая Гвардия — МЧК) на пересечении бульвара Молодой Гвардии-Саадаева;
— №15 (улица Осмонкула — БЧК) на пересечение улиц Древесная и реки Аламедин.
Приказом комендатуры в Бишкеке ликвидируют следующие посты:
— №1 пост УОБДД (Маловодное);
— №2 Объездная — улица Совхоз Фрунзе;
— №4 село Пригородное (Очистные сооружение);
— №7 Объездная — село Маевка (кольцевая);
— №8 Объездная — улица Киргизская;
— №14 Объездная — улица Алма-Атинская;
— №22 Пост УОБДД (Киргшелк);
— №26 улица Чортекова — Жайыл Баатыра.
Источник: Элгезит
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