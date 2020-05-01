В Кыргызстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 756

За 10.00 часов 1 мая в Кыргызстане зарегистрировано 10 подтвержденных фактов COVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

По ее словам, из них в Ошской области – 3, в Бишкеке – 5, в Нарыне – 1, в Баткенской области – 1.

Всего подтвержденных фактов с диагнозом коронавируса 756.

Источник: Кабар