В Кыргызстане за сутки в территориальные ОВД доставлены 76 нарушителей комендантского часа

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3913 нарушителей.

1 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 76 нарушителей. Из них в городе Бишкек - 48, г.Ош - 5, городе Джалал Абаде – 8 и Ат-Башинском районе -15.

Кроме этого, за сутки 4 автомашины доставлены на штрафстоянку.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3913 нарушителей. Всего с 25 марта и по сей день за нарушения комендантского часа 329 автомашин доставлены на штрафстоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. «В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», - говорится в сообщении.

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая 2020 г. действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час. При этом правительством разработан порядок возобновления экономической деятельности в 3 этапа, первый этап вступил в действие с 1 мая.

Источник: Кабар