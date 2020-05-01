Президент Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 Мая — Праздником труда

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 Мая — Праздником труда.
Пресс-служба президента распространила текст поздравления главы государства:
«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Первомайским праздником — Днем труда!
Мы являемся обществом, все успехи и достижения которого состоялись благодаря неустанному труду. Развитие нашей страны, настоящее и будущее государства зависит не только от природных ресурсов и полезных ископаемых, но и от созидательного труда людей.
Развитие человеческих ресурсов и прославление человека труда в нашей стране остаются важным направлением государственной политики.
Нынешняя ситуация, сократившая трудовую деятельность в мире, еще раз показала высокую значимость труда в жизни человека. Единством и совместным трудом мы достойно ответим на все вызовы завтрашнего дня и построим развитое государство.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть Всевышний оберегает Кыргызстан и на нашей земле всегда царит мир, а в народе — единство и согласие!» - говорится в поздравлении.
Источник: kg.akipress.org
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