Президент Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 Мая — Праздником труда

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 Мая — Праздником труда.

Пресс-служба президента распространила текст поздравления главы государства:

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Первомайским праздником — Днем труда!

Мы являемся обществом, все успехи и достижения которого состоялись благодаря неустанному труду. Развитие нашей страны, настоящее и будущее государства зависит не только от природных ресурсов и полезных ископаемых, но и от созидательного труда людей.

Развитие человеческих ресурсов и прославление человека труда в нашей стране остаются важным направлением государственной политики.

Нынешняя ситуация, сократившая трудовую деятельность в мире, еще раз показала высокую значимость труда в жизни человека. Единством и совместным трудом мы достойно ответим на все вызовы завтрашнего дня и построим развитое государство.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть Всевышний оберегает Кыргызстан и на нашей земле всегда царит мир, а в народе — единство и согласие!» - говорится в поздравлении.

Источник: kg.akipress.org