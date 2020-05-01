Учитель школы № 64: Сотрудники ГКНБ заставляли меня извиняться на камеру

Педагог утверждает, что спецслужбы попросили ее соседку написать против нее заявление за распространение ложной информации

Сотрудники ГКНБ заставляли учителя школы № 64 Татьяну Шагееву извиняться на камеру. Об этом Vesti.kg сообщила она сама.

По словам педагога, месяц назад, 30 марта, в одном из магазинов она услышала от некоторых посетителей информацию о том, что из села Кок-Жар якобы 50 человек увезли в обсервацию с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Шагеева решила проинформировать об этом свою коллегу - завуча школы № 64 Ильмиру Оморову, чтобы предупредить ее о своем отсутствии на работе, поскольку жителей Кок-Жара, по ее словам, не выпускали из села. Та в свою очередь отправила ее сообщение учителям, а учителя - родителям. Таким образом данное сообщение стало распространяться с большой скоростью.

- Зайдя в магазин за хлебом, я услышала от посетителей, что 50 человек увезли из нашего села в обсервацию с подозрением на коронавирусную инфекцию, - рассказала Шагеева. - Они якобы приехали из умры, с ними контактировали их соседи. Я этого не видела. Я отправила это завучу, но потом мое аудиосообщение стало общественным достоянием.

На следующий день, как пояснила преподаватель, с ней связались сотрудники милиции и начали ее запугивать, утверждая, что в отношении нее возбудят уголовное дело. Спустя несколько часов их вызвали в Аламудунский ОВД.

- Они попросили соседку написать заявление, что я распространяю недостоверную информацию, - сказала она. - В своей объяснительной я написала, что услышала об этом в магазине и не распространяла это, а отправила сообщение одному человеку. Один из сотрудников ГКНБ, который был в отделении, угрожая, сказал, что мне нужно извиниться на камеру, чтобы в отношении меня не возбуждали уголовное дело. Он напечатал текст, я сказала, что этот текст я говорить не буду. Они обманули, когда уверяли, что никого не заставляли извиняться.

Видео, о котором рассказала Шагеева

В конечном итоге Шагеева согласилась принести извинения кыргызстанцам на камеру. Как вспоминает учитель, она читала распечатанный текст, который был в руках у сотрудника ГКНБ.

Пресс-служба УВД Чуйской области проверяет информацию. Пресс-служба ГКНБ оказалась недоступна для комментариев.

Напомним, в середине апреля многие пользователи соцсетей предположили, что ГКНБ принуждает извиняться некоторых граждан на камеру. Поводом для этого послужило сообщение в Twitter врача ЦСМ Ыссык-Атинского района Бектура Алышева, который заявил, что он и его коллеги испытывают трудности с транспортом и масками с неплотной марлевой тканью.

Спустя день его вызвали к руководству поликлиники, после чего его страница в Twitter была деактивирована. Позже в Сети был опубликован видеоролик с извинениями Алышева, где он говорит, что поликлиника имеет полный комплект средств индивидуальной защиты и масок. 16 апреля депутат ЖК Дастан Бекешев заявил, что направил три письма в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку вокруг предположительного давления на медиков.

В свою очередь пресс-служба ГКНБ разослала сообщение, в котором было указано, что они никого не принуждали извиняться перед камерой. Сегодня, 30 апреля, в Генпрокуратуре ответили Бекешеву и заявили, что все извинения граждан были добровольными.

Источник: Вести