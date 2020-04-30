ПРЯМОЙ ЭФИР. Бишкекский международный онлайн-фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

Ежегодно 30 апреля отмечается Международный день джаза. В Кыргызстане традиционно проходит Бишкекский международный джаз-фестиваль, приуроченный к этой дате.
В силу сложившейся обстановки в стране и мире фестиваль не смог состояться в этом году в обычном формате.
Общественный фонд Central Asia – Arts Management совместно с «Медиа Манас» инициировал проведение онлайн-фестиваля. Организаторы убеждены: не что иное, как музыка поддержит и объединит всех нас в эти сложные дни.
Организаторы благодарят друзей-музыкантов из пяти стран, которые откликнулись на предложение и любезно предоставили свои композиции. Эти композиции звучат в эфире.
Всем приятного прослушивания! С Международным днем джаза, друзья!
В фестивале участвуют музыканты из Израиля (Yogev Shetrit, ударные), Италии (Vince Abbracciante, аккордеон), Кыргызстана (Трио Викрама Рузахунова — клавиши, бас-гитара, ударные), Таджикистана (Джасур Халилов, клавишные) и Узбекистана (Рустем Ислямов, саксофон).
Источник: Элгезит
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