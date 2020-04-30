Сооронбай Жээнбеков принял председателя ФОМС Эльнуру Боронбаеву

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 апреля, принял председателя Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве КР (ФОМС) Эльнуру Боронбаеву.

Обсуждены меры по повышению качества предоставляемых медицинских услуг, а также доступа населения к ним в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории страны обнажила системные пробелы в сфере здравоохранения.

Подчеркнул особую необходимость совершенствования всей системы здравоохранения в том числе обязательного медицинского страхования граждан, а также усиления роли общественного здравоохранения.

Жээнбеков отметил, что особое внимание должно быть уделено цифровизации сферы здравоохранения, что должно благотворно отразиться на всей системе в том числе на условиях лечения больных.

Также обратил внимание на рациональное использование средств, поступающих по линии международной помощи.

Боронбаева представила информацию о деятельности Фонда в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Рассказала о принимаемых мерах по гарантированному обеспечению граждан страны качественной медицинской помощью.

Она сообщила, что на сегодняшний день во всех государственных медицинских учреждениях имеются запасы средств индивидуальной защиты, предназначенные для медицинских работников.

На бюджетные средства продолжается закупка защитных средств, запасы медицинских учреждений ежедневно пополняются. Всего за последние 3,5 месяца на эти цели было направлено 187 млн сомов.

Также глава ФОМС отметила, что совместно с задействованными государственными органами проводится работа по регулированию цен на лекарственные препараты.

Источник: Кабар