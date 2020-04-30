В Бишкеке с 1 мая будут сняты блокпосты

С 1 мая будут убраны блокпосты, установленные после введения режима чрезвычайного положения внутри территории Бишкека.

Об этом сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

По его словам, с 1 мая будут работать только автомобильные и пешие патрули.

Отвечая на вопросы депутата Дастана Бекешева, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявил, что электронные пропуска будут выдаваться таксистам на основе ранее выданных патентов и при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

«Вы успеете выдать всем электронные пропуска? Какой в них смысл, если блокпостов не будет? Вы не успеете! Вот премьер-министр говорит, что 120 тысяч человек завтра начнут работать. Это неправильно. Принимаются нелогичные решения», - сказал Бекешев.

Президент Сооронбай Жээнбеков 28 апреля подписал указ о продлении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области по 10 мая 2020 года включительно.

На 28 апреля в Кыргызстане выявлено всего 708 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время распространения вируса умерли 8 человек, выздоровели - 416.

Источник: Азаттык