Стало известно, когда пройдет ОРТ

В Кыргызстане Общереспубликанское тестирование пройдет 21-22 июня в два этапа.
Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования Каныбек Исаков.
По его словам, в ходе проведения тестирования будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.
“С 4 по 15 мая возобновится регистрация на Общереспубликанское тестирование. Само тестирование пройдет 21-22 июня в два этапа. Для этого заранее будут продезинфицированы помещения, между абитуриентами будет соблюдена социальная дистанция и выполнены все санитарно-эпидемиологические требования”, – сказал Исаков.
Источник: reporter.kg
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